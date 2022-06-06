Молодежь Мангистауской области может получить грант в рамках Zhas Project

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области, как по всему Казахстану, стартует проект Zhas Project для молодежи от 18 до 29 лет. Прошедшие отбор получат грант в млн тенге и смогут развивать свое дело. Об этом на онлайн-брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель председателя Центра поддержки гражданских инициатив Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что уже объявлен конкурс среди НПО, которое будет вести работу от начала до конца. Стартует и прием документов от молодежи.

«Каждый молодой человек представляет свои идеи в качестве социального проекта для участия в грантовом конкурсе. Он проходит по двум направлениям. По первому приоритет отдается молодым людям, которые не учатся и не работают. По второму гранты могут получить и работающие молодые люди, нацеленные на дальнейшее продвижение и поддержку тем, у кого нет работы», - пояснил Жасулан Бисембиев.

С его слов, в грантовой программе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Один социальный проект могут совместно подготовить 3-5 человек. «Победители приобретут необходимое оборудование на млн тенге и будут бесплатно обслуживать население по своему проекту в течении трех месяцев», - добавил Жасулан Бисембиев.

Проект развития молодежного корпуса Zhas Project реализуется в Казахстане с 2017 года. Он нацелен на сокращение числа безработной молодежи и позволяет молодым людям приобретать жизненно важные навыки, которые они потом могут применять для того чтобы достичь больших успехов.

Заявки от НПО для определения организатора в Мангистауской области принимаются до 17 июня, а с начала июля стартует прием заявок на гранты от молодежи. Их можно отправлять в Центр поддержки гражданских инициатив.



