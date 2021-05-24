Молодежь - локомотив процесса развития культуры нулевой терпимости к коррупции - Валихан Бахретдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Своим мнением о развитии культуры нулевой терпимости к коррупции в молодежной среде поделился Валихан Бахретдинов, магистр Государственной политики Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета, член Совета по молодежной политике при Президенте РК, передает МИА «Казинформ».

«Новое поколения казахстанцев, рожденное после обретения Независимости, отличает более осознанный подход к жизни, сопровождаемый ярко выраженным стремлением к социальной справедливости и честности. Поколение миллениалов, которое из года в год активно вовлекается в процесс построения казахстанского общества, демонстрирует приверженность альтернативным принципам общечеловеческих и деловых взаимоотношений. Это часто выражается во всех сферах жизни, включая отношения гражданина и государственных институтов, что, несомненно, является показателем положительных изменений в обществе», - отметил Валихан Бахретдинов.

По его словам, Казахстану удалось воспитать достойную молодую поросль, идущую в ногу с глобальными трендами гуманизма, которые отвергают некогда распространенные в странах постсоветского пространства пути достижения материальных благ. Молодежь новой формации все более критично и нетерпимо относится к проявлениям коррупции и непотизма в повседневной жизни.

«Наряду с тем, что растущая нулевая терпимость к коррупции во всех ее проявлениях является мировой тенденцией, в Казахстане этот процесс сопровождается широкой поддержкой государства. Так, проект антикоррупционного ведомства Казахстана «Adaldyq alany» является ярким примером плодотворного синтеза государства и гражданского общества, направленного на профилактику коррупционных рисков. Также в эфирах главных казахстанских медиа осуществляется активная информационная кампания по дискредитации коррупции как угрозы национальному благосостоянию и процветанию», - подчеркнул он.

Все эти меры, направленные на минимизацию коррупции, продолжил он, оказывают существенное влияние на предотвращение мздоимства во всех сферах и сопровождаются усиленной информатизацией государственных услуг, которые способствуют снижению пресловутого человеческого фактора.

«Таким образом, утверждение о развитии культуры нулевой терпимости к коррупции в гражданском обществе Казахстана, в особенности в молодежной среде, имеет под собой серьезную социальную основу, выраженную в вышеназванных изменениях. Несомненно, данная положительная динамика продолжит нарастать в ближайшем будущем и будет отражаться на развитии страны и общества. Молодежь в этом контексте должна восприниматься как главный локомотив этого процесса», - заключил Валихан Бахретдинов.