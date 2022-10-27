Молодежь Казахстана повысила свою электоральную активность – член Клуба молодых избирателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Клуба молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РК. Члены Клуба вместе с председателем ЦИК обсудили вопрос участия молодежи во внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Казахстанского отраслевого профессионального союза работников малого и среднего бизнеса «YNTYMAQ», депутат Павлодарского городского маслихата, член Клуба молодых избирателей Гульзира Атабаева отметила, что это уже второе заседание Клуба, который был создан по инициативе Центральной избирательной комиссии.

«Ранее члены Клуба молодых избирателей прошли обучение в Академии государственного управления при Президенте. С такой миссией мы объехали свои регионы и провели аналогичное обучение для молодых людей в своих регионах. В основном работа Клуба молодых избирателей направлена на повышение электоральной активности и вовлеченности молодежи в общественно-политические процессы нашей страны, чтобы молодежь была подкована в правовом понимании, делала осознанный выбор, участвовала не только в текущих внеочередных выборах, но и понимала механизмы выборного процесса в стране», - сказала в ходе встречи Гульзира Атабаева.

По ее словам, с предыдущих президентских выборов молодежь повысила свою электоральную активность.

«Они не просто отдавали свои голоса, они уже стали участниками самого избирательного процесса, поскольку ранее состоялся праймериз, потом формировались партийные списки для депутатов различных уровней. Там уже молодежь повысила свою электоральную активность. Только у нас в Павлодарской области в период праймериз было зарегистрировано 613 кандидатов, из них 184 – молодые люди в возрасте до 35 лет. Это говорит о том, что молодежь уже активно вовлекается в избирательный процесс. Настрой и участие молодежи прослеживается в социальных сетях. Стартовала агитационная работа кандидатов в Президенты. Каждый выезжал на встречу с населением. Вы можете заметить, что многие доверенные лица – это молодежь. Они активны в социальных сетях, выпускают ролики. Многие из молодых людей уверены в своем осознанном выборе. Они знакомы с предвыборной платформой каждого кандидата», - добавила Гульзира Атабаева.



