Молодежь из 35 стран примет участие в конференции в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоится международная конференция «Инвестиции в молодежь. Не оставим никого без внимания». Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Совета Ассоциации «Болашак» Бахтияр Макен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Конференция пройдет в столице 19-20 октября 2018 года с участием парламентариев, представителей государственных органов, молодежных неправительственных организаций, отечественных и международных экспертов из более чем 35 стран. В мероприятии ожидается участие порядка 200 человек», - сказал мажилисмен.

Бахтияр Макен отметил, что целью конференции является выявление барьеров, препятствующих молодежи реализовать свой потенциал, затрудняющих доступ к здравоохранению, качественному образованию и всестороннему участию в жизни общества, а также выработка эффективных мер по их преодолению. Кроме того, участники форума обменяются опытом в отношении законодательства, а также проектов и программ, ориентированных на молодежь.

«В повестке - обсуждение актуальных вопросов, волнующих молодежь, барьеров, препятствующих реализации потенциала молодых, а также эффективных мер по их преодолению. Кроме того, в ходе работы участники поделятся передовыми практиками в составлении законодательства, государственных проектов и программ, ориентированных на развитие молодежи», - сказал спикер.

Как отметил Бахтияр Макен, в рамках форума состоятся панельные сессии на темы: «Расширение возможностей для образования и трудоустройства молодежи», «Универсальный доступ к информации, образованию и услугам в области здравоохранения», «Полное участие молодежи в гражданских, экономических и социальных вопросах», а также «Риски и возможности молодежи в условиях глобализации» с участием глав соответствующих ведомств Казахстана, Японии, Кыргызстана, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Напомним, 5 октября 2018 года Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» предложил объявить 2019 год Годом молодежи.

Организаторами конференции выступили Мажилис Парламента РК, Министерство общественного развития РК, Азиатская ассоциация по народонаселению и развитию, Правительство Японии, Фонд ООН в области народонаселения и ОО «Ассоциация стипендиатов Международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».

Автор: Лаура Амантаева