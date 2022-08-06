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    • Молодежь и лиц предпенсионного возраста трудоустраивают в ВКО

    6 Августа 2022 19:13

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С текущего года в Восточно-Казахстанской области идет трудоустройство на субсидируемые рабочие места создаваемые в рамках Национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления координации занятости и социальных программ ВКО.

    В частности, начато трудоустройство лиц предпенсионного возраста на проект «Серебряный возраст». Также в рамках Нацпроекта особое внимание уделяется трудоустройству молодежи до 29 лет.

    «В этом году введен проект «Серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста, которым осталось два года до заслуженного отдыха, чтобы они накопили необходимую сумму сбережений. По данной программе в текущем году планируется трудоустроить 287 граждан. На сегодняшний день работают 10 человек», - сообщил заместитель руководителя управления Досхан Кайргазинов.

    Он также сообщил, что в соответствии с поручением Президента РК увеличена продолжительность проектов для трудоустройства молодежи - «Молодежная практика» с 6 до 12 месяцев, «Первое рабочее место» с 12 до 18 месяцев. Участниками проекта «Первое рабочее место» являются граждане не старше 29 лет, в том числе, молодежь категории NEET, не имеющая опыта работы.

    «Значительно увеличен размер заработной платы, выплачиваемой участникам данных проектов за счет субсидий из государственного бюджета: по проекту «Молодежная практика» с 76 тыс. 575 тенге до 91 тыс. 890 тенге, «Первое рабочее место» – с 61 тыс. 260 тенге до 91 тыс. 890 тенге»,- сказал Досхан Кайргазинов.
    #Восточно-Казахстанская область #Общество #Трудоустройство
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