Молодежь должна ставить перед собой высокие цели - военнослужащий Абылай Берды

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Свое мнение по поводу инициативы Главы государства по объявлению следующего года - годом молодежи выразил военнослужащий воинской части 5517 западного командного округа Абылай Берды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащий подчеркнул, что значение нынешнего Послания Главы государства особенное. В этом историческом документе определено наше настоящее и будущее. Глава государства особое внимание в Послании уделил вопросам поддержки молодежи, необходимости принятия специальных программ в этом направлении.



«В этой связи бойцы части 5517, которая находится в ведении западного командного округа, готовы внести свою лепту в исполнение поручений Президента. В декабре оканчивается моя служба, и после я готов к новым начинаниям, чтобы направить свои силы на работу по специальности. Наша молодежь должна ставить перед собой высокие цели и добиваться их, только тогда будет развиваться наше общество», - отметил Абылай Берди.



Как сообщалось ранее, по поручению Президента РК в Казахстане разработают Единый план мероприятий, посвященных Году молодежи.