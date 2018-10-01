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Молодежь должна ставить перед собой высокие цели - военнослужащий Абылай Берды

15 Октября 2018 16:56 121
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Молодежь должна ставить перед собой высокие цели - военнослужащий Абылай Берды

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Свое мнение по поводу инициативы Главы государства по объявлению следующего года - годом молодежи выразил военнослужащий воинской части 5517 западного командного округа Абылай Берды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Военнослужащий подчеркнул, что значение нынешнего Послания Главы государства особенное. В этом историческом документе определено наше настоящее и будущее. Глава государства особое внимание в Послании уделил вопросам поддержки молодежи, необходимости принятия специальных программ в этом направлении.

«В этой связи бойцы части 5517, которая находится в ведении западного командного округа, готовы внести свою лепту в исполнение поручений Президента. В декабре оканчивается моя служба, и после я готов к новым начинаниям, чтобы направить свои силы на работу по специальности. Наша молодежь должна ставить перед собой высокие цели и добиваться их, только тогда будет развиваться наше общество», - отметил Абылай Берди.

Как сообщалось ранее, по поручению Президента РК в Казахстане разработают Единый план мероприятий, посвященных Году молодежи.

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Ключевые слова: Армия, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Западно-Казахстанская область,
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Перевод:

Серик Сабеков

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