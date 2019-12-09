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    Молодежь Брюсселя к 18 годам будет трехъязычной

    9 Декабря 2019, 20:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министр Брюссельского столичного региона по вопросам содействия многоязычию Свен Гатц в понедельник в региональном парламенте столицы представит план, цель которого заключается в том, чтобы выпускники школ Брюсселя к 18 годам говорили на французском, нидерландском и английском языках, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал EU Observer.

    «Брюссельское правительство сделало многоязычие приоритетом, чтобы улучшить функционирование космополитического города, стимулировать социальную сплоченность между его гражданами и лучше подготовить их к рынку труда», - приводятся слова Гатца.

    Отметим, официальными языками Брюссельского столичного региона являются французский и нидерландский. Ввиду присутствия в столице Бельгии институтов ЕС и штаб-квартиры НАТО набирает популярность английский язык.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Бельгия Молодежь
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