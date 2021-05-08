Молодежь АНК поздравила ветеранов с Днем Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Победы активисты молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана поздравили ветеранов войны и труда, тружеников тыла, ветеранов этнокультурных объединений страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» встретились с Фаиной Шкурко - живым свидетелем ужасов военного времени.

Фаина Мартыновна работала в тылу, пережила оккупацию Белоруссии. В Казахстан она приехала в 50-х годах на освоение Целины и навсегда связала свою жизнь с Казахстаном.

«Мы прожили войну, оттого знаем насколько это тяжелая человеческая трагедия. Хотела бы пожелать всем молодым казахстанцам беречь наше единство и мир в нашей стране. Вы развиваете нашу Независимость и именно молодым принимать ответственность за страну от старшего поколения», - обратилась с пожеланием к молодежи Фаина Шкурко.

Участники акции посетили дом ветерана Ассамблеи, одного из первых руководителей национальных центров Салмана Героева.

Еще в детстве он пережил тяжести депортации вайнахов в 1944 году. Его семья в числе тысяч других жителей Чечено-Ингушской АССР оказалась в Казахстане. Ветеран рассказал молодежи с каким гостеприимством приняли казахи его народ, разделив с переселенцами тепло своего дома и щедрость дастархана. В мае 1990 года он возглавил один из первых городских национальных центров «Вайнах», позже активно участвовал в строительстве новой столицы.

Молодежь АНК также навестила еще одного ветерана труда, внесшего значительный вклад в становление новой столицы, Рафаила Аблакова. Он родился в селе Володаровка Северо-Казахстанской области. После окончания Алма-Атинского института народного хозяйства начал трудовую деятельность в Целинограде. Во время переноса столицы участвовал в возведении важных строительных и социальных объектов города. Возглавляя компанию «Астана-Инжстрой», руководил строительством новой набережной реки Есиль, ставшей одним из главных украшений города. После выхода на заслуженный отдых активно участвует в деятельности Ассамблеи народа Казахстана и Конгресса татар и башкир Казахстана.

Отметим, что аналогичные акции молодежи АНК в преддверии Дня Победы проходят по всей стране. Кроме того, в рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана, май посвящен единству народа и согласию в обществе. Поэтому в преддверии праздничной даты лидеры молодежи адресуют свои поздравления, в том числе и ветеранам Ассамблеи народа Казахстана.



