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    • Молочный фальсификат - 78 % несоответствий выявили в казахстанской продукции

    5 Августа 2022 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специалисты лабораторий Национального центра экспертизы (НЦЭ) исследуют молочную продукцию на прилавках магазинов на предмет фальсификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным НЦЭ, по итогам полугодия текущего года из 166 исследованных проб 32 пробы оказались несоответствующими требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции» по жирно-кислотному составу, то есть вместо натуральных ингредиентов использовались их заменители.

    Данные продукты поступили на исследование в рамках мониторинга качества товаров народного потребления.

    «В списке фальсифицированных оказались молочные продукты из Кыргызстана, России и Казахстана, при этом 78% несоответствий приходится на отечественную продукцию. В основном нарушения выявлялись в сливочном масле, молоке и сметане, где в маркировках указано, что использовались натуральные ингредиенты, но при лабораторных исследованиях были выявлены их заменители», - сообщили в пресс-службе НЦЭ. Перечень несоответствующей продукции опубликован на сайте НЦЭ.
    Первый заместитель председателя правления НЦЭ Садвакас Байгабулов отметил, что одним из самых распространенных способов фальсификации является частичная или полная замена натурального молочного жира более дешевыми растительными жирами (пальмовым, соевым и другими маслами) или животными жирами немолочного происхождения (говяжьим, свиным и рыбьим жирами). Для каждого жира характерен свой набор и соотношение жирных кислот, которые можно выявить только при лабораторных испытаниях.
    По словам Садвакаса Байгабулова, периодическое употребление фальсифицированной молочной продукции может привести к недостатку витаминов А и Д, который в последствии может стать причиной остеопороза у взрослых и рахита у детей, а также вызывать всевозможные аллергические реакции, особенно у детей.
    #Здравоохранение #Другие государственные органы
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