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    Молочную ферму стоимостью в 1 млрд тенге запустили в СКО

    7 Апреля 2023, 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров сообщил об открытии новой молочной фермы в селе Антоновка Айыртауского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона проинформировал, что инвестор вложил в строительство фермы почти один миллиард тенге. Льготный кредит предпринимателю предоставила СПК «Солтүстік».

    «Ферма производит пять тысяч литров молока в сутки. Созданы новые рабочие места. В регионе в текущем году начнется строительство 13 молочных ферм. До конца года запустим восемь комплексов. По области в аграрной отрасли в этом году будет реализовано 38 инвестпроектов, таких как маслоэкстракционный завод, молочные фермы, бройлерная птицефабрика, овцефермы и тепличные комплексы. Будет создано свыше тысячи новых рабочих мест», - написал в Facebook А.Сапаров.

    Он отметил, что в районе им. Г.Мусрепова и Айыртауском посетил промышленные и социальные объекты, встретился с жителями сел и аграриями.

    Ранее местные власти сообщали, что для реализации проектов в агропромышленном комплексе в регионе разработали и запустили механизм по льготному финансированию через СПК «Солтүстік». В целом за пять лет в области намерены построить 50 ферм и обеспечить более двух тысяч сельских жителей круглогодичной работой.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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