Молочно-товарную ферму вернули государству в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Надзорными действиями прокуратуры Жамбылской области государству возвращена молочно-товарная ферма, проданная с нарушениями правил приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, при приватизации государственных объектов прокуратура Меркенского района выявила незаконную продажу по низкой цене государственного объекта, совершенную отделом акимата Меркенского района.

В 2015 году апелляционная судебная коллегия Жамбылской области взыскала с частного товарищества в пользу государства 52,4 млн тенге за нарушение требований экологического законодательства. На эту сумму задолженности Товарищество передало государству объект «Молочно-товарная ферма» площадью 17,68 га оценочной стоимостью 28,2 млн тенге, а также административное здание стоимостью 27,4 млн тенге.

Постановлением акима Меркенского района в 2016 году объект «Молочно-товарная ферма» был разделен на две части. Это 8,33 га, куда входит база, и 9,35 га с тремя базами, двумя складами, восемью домами и водонапорной башней.

Имущество на 9,35 га было выставлено на продажу.

На аукционе, проходившем в 2017 году в формате по повышению цены, один из участников С. дал ценовое предложение на сумму 44,4 млн тенге, став победителем. По неизвестным причинам, он отказался подписать протокол и не получил имущество. А согласно правилам аукциона, в случае неподписания протокола победителем, объект приватизации вновь выставляется на торги способом повышения цены.

Однако отдел финансов акимата Меркенского района на следующем аукционе в октябре 2017 года применил метод снижения цены и незаконно продал ферму гражданину М. за 7,2 млн тенге.

В 2023 году на основании акта надзора прокуратуры акимат Меркенского района подал в районный суд исковое заявление о признании договора незаконным, а также о возвращении имущества.

Вступившим в законную силу судебным решением иск удовлетворен, имущество возвращено государству, сообщает надзорный орган.