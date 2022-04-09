Молочная продукция подорожала за счет импортных упаковок - аким СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов доложил Премьер-Министру РК Алихану Смаилову о причинах роста цен на молочную продукцию в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на специальном совещании отметил, что, несмотря на то, что в Северо-Казахстанской области на развитие молочного производства государством выделены значительные средства и построено несколько заводов, цены остаются нестабильными.

«За последние два года мы выделили вам немало денег на строительство молочно-товарных ферм. Вы нам докладываете, что за год открыли 10 ферм. А сейчас в регионе выросли цены на масло, кефир и сыр. Чем это вызвано?» - спросил глава Правительства.

По словам акима области, на прошлой неделе индекс цен на молочную продукцию составил 101,9.

«С начала года индекс цен составлял - 110,7. Средний индекс по республике – 112,4. Наш индекс находится на втором месте. У нас есть возможность удерживать такой низкий индекс до конца года. Мы это все подсчитываем. За последние 2 года мы держим одну из самых низких цен в республике по молочной продукции. Но за отчетную неделю стоимость кефира выросла на 14,3, творога – на 9,5, сливочного масла - на 5,3 процента. Причина - подорожание зарубежного покрытия на 76 процентов , упаковочного материала - на 30 процентов, запасных частей оборудования - на 50 процентов. Все это импорт. Но этого роста не будет до конца года. Сейчас мы работаем над снижением», - сказал Кумар Аксакалов.

Отметим, что Алихан Смаилов на данном совещании подверг критике недостаточный контроль акимов регионов за ценами на продукты питания.