Молния ударила в пассажирский самолет в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В самолет Embraer E175 авиакомпании American Eagle ударила молния сразу после того, как он приземлился во время урагана в штате Арканзас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Daily Mail.

На кадрах слышно, как автор видео говорит о том, что ранее в хвостовую часть самолета тоже попал электрический разряд.

После инцидента пассажиры воздушного судна покинули самолет, а на место прибыли технические специалисты, чтобы провести осмотр судна.

Как пишет агентство, это не первый случай попадания молнии в самолет. До этого Boeing 737 MAX летел на высоте примерно 30 000 футов и заходил на посадку в международном аэропорту Токумен в Панама-Сити, когда в него попал разряд.

Напомним, в мае молния ударила в самолет казахстанской авиакомпании FlyArystan. Самолет совершил вынужденную посадку.