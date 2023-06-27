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    Молния ударила в пассажирский самолет в США

    27 Июня 2023, 02:32

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В самолет Embraer E175 авиакомпании American Eagle ударила молния сразу после того, как он приземлился во время урагана в штате Арканзас, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Daily Mail.

    На кадрах слышно, как автор видео говорит о том, что ранее в хвостовую часть самолета тоже попал электрический разряд.

    После инцидента пассажиры воздушного судна покинули самолет, а на место прибыли технические специалисты, чтобы провести осмотр судна.

    Как пишет агентство, это не первый случай попадания молнии в самолет. До этого Boeing 737 MAX летел на высоте примерно 30 000 футов и заходил на посадку в международном аэропорту Токумен в Панама-Сити, когда в него попал разряд.

    Напомним, в мае молния ударила в самолет казахстанской авиакомпании FlyArystan. Самолет совершил вынужденную посадку.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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