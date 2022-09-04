Молния убила 17 человек в индийском штате Бихар

НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Штат Бихар на северо-востоке Индии на днях пострадал от гроз и проливных дождей. 17 человек погибли в результате ударов молнии за сутки, большинство из них - работавшие в полях фермеры. Об этом в субботу сообщили индийские СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

Главный министр Бихара Нитиш Кумар объявил о помощи семьям погибших. Он призвал людей следовать рекомендациям департамента ликвидации последствий стихийных бедствий и по мере возможности не покидать дома в плохую погоду.

Метеорологическое бюро прогнозирует, что в ближайшие три дня в Бихаре и других регионах Индии продолжатся сильные дожди.

В Индии сезон муссонных дождей длится с июня по сентябрь, в это время часто случаются грозы и ливни, удары молний время от времени приводят к несчастным случаям. В июне и июле этого года в штате Бихар от ударов молний погибли уже более 60 человек.