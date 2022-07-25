Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Молния попала в пастуха в Актюбинской области

    25 Июля 2022, 04:06

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценивают его состояние как стабильное, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    «Случай произошел 24 июля около 8:00. В городе Эмба Мугалжарского района в мужчину попала молния. В этот момент 41-летний гражданин пас скот. Пострадавшего доставили в районную больницу», - сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

    В управлении здравоохранения Актюбинской области проинформировали, что у мужчины установили электрический ожог правой руки, грудной клетки, брюшной стенки и правой ноги. Обожжено 15% тела. Состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что в мае этого года в селе Белогорка молния попала в 15-летнего подростка и 27-летнего мужчину. Ребенок скончался на месте, мужчину госпитализировали.

    Фото: сomandir.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Происшествия Регионы Природа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая