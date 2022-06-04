Молитва Лейлы: персональная выставка известной художницы открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане открылась новая выставка художницы Лейлы Махат «ABOUT LOVE. LEYLA». На ней представлены 113 живописных и графических произведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Были причины, которые я рассматривала как знаки. Название выставки обусловлено тем, что мы переживаем не самый лучший период. В истории человечества на самом деле простых периодов не бывает. Но сейчас как никогда мы нуждаемся в мотивации. Мне кажется, поток негатива и информации может легко сломать человека. Чтобы как-то мотивировать и повернуть сознание в другую сторону, нужно думать о красивых вещах. Самая красивая вещь в нашей жизни – это любовь. Именно поэтому мне хотелось сделать так, чтобы люди отвлеклись от негатива и плохих новостей, проблем. Посмотрели на небо, вспомнили себя в детстве и подумали про любовь», - сказала Лейла Махат.

Одна из последних работ художницы была написана в 2022 году. А самые ранние Лейла написала в 1980-х годах. По ее словам, эти картины она нашла случайно в родительской квартире.

Главные ценности художница отобразила в своих работах: любовь, женщина, тумары, лошадь, казахская степь и юрты. По смыслу и содержанию очень отличается полиптих «Молитва Лейлы».

«Эту работу создавала интуитивно и спонтанно. «Молитва Лейлы» состоит из 40 работ. После того, как нарисовала все картины, поняла, что их 40 штук. 40 недель длится беременность у женщин. 40 дней ребенок приходит в состояние Адама – человека. 40 дней и ночей душа умершего находится с близкими. 40 лет - рубеж взросления человека. Ничего случайного не бывает», - призналась художница.

Те, кто знаком с творчеством Лейлы Махат, знают, что картины сопровождаются необычными арт-инсталляциями. Однако в этот раз их заменили стихи, написанные художницей.

Своим мнением о выставке поделилась руководитель отдела выставок и экспозиций Государственного музея искусств РК имени А.Кастеева Анжелика Акилбекова.

«События последних лет – времени, полного тревог, потерь и нестабильности, приводят к убеждению, что именно любовь и только любовь способна возродить к жизни и наполнить сердца верой, надеждой, созиданием. Лучшая возможность для художника выразить свои чувства, поделиться ими с миром – сделать это при помощи своего творчества. И Лейла, известный состоявшийся художник, живописец и график с определившимся узнаваемым авторским почерком, представляет в экспозиции свои новые картины, созданные в период пандемии», - подчеркнула А. Акилбекова.

По ее словам, выставку по-прежнему наполняют излюбленные художницей образы, которые предстают как часть композиции или как ценный символ.

«Главным средством выразительности и передачи состояний для Лейлы становится цвет – усиленный и энергичный, открытый и глубокий, с проработанными текстурами, мощными контрастами, цветовыми всполохами, он раскрывает широкую гамму эмоций и чувств. Реальность и вымысел, прошлое и настоящее сплетаются в произведениях Лейлы, выстраиваясь в индивидуальную художественную концепцию бытия. Так рождаются фантастические пейзажи, гипертрофированный цвет которых преобразует ландшафт в психоделические умозрительные пространства», - добавила А. Акилбекова.