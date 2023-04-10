Молдова переименовала свой язык в румынский: что это изменит

КИШИНЕВ. КАЗИНФОРМ – 16 марта 2023 года парламент Республики Молдова утвердил законопроект, согласно которому словосочетание «молдавский язык» заменяется на «румынский язык» во всём законодательстве страны, включая Конституцию. Позднее, 22 марта, закон был промульгирован президентом Молдовы Майей Санду. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» попытался разобраться в языковом вопросе.

Почему Молдова заменила государственный язык

После распада Советского Союза, молдавский язык был закреплен в качестве государственного в Конституции страны в 1994 году. Однако в тот период, это решение противоречило Декларации о независимости Республики Молдова от августа 1991 года, в которой официальным языком страны назван румынский язык на основе латиницы. В декабре 2013 года Конституционный суд Молдовы вынес постановление о толковании данной статьи. Так судьи признали верховенство декларации над основным законом.

В 2016 году президент Молдовы Николай Тимофти (2012-2016 гг.) призвал изменить название государственного языка в соответствии с указанным решением Конституционного суда. Кроме того, глава Молдовы отметил, что республику населяют этнические румыны, а молдаване являются «искусственным этносом». Тем не менее, указанная инициатива не была реализована.

Фото: РИА НОВОСТИ/Руслан Шалапуда



После избрания осенью 2016 года президентом Молдовы Игоря Додона, государственный язык на портале президента был заменен с румынского на молдавский.

Фото: РИА НОВОСТИ/Руслан Шалапуда





С приходом в 2020 году к власти лидера «Партии действия и солидарности» (ПДС) Майи Санду на сайте президента Молдовы наименование государственного языка было вновь изменено с молдавского на румынский. Эксперты характеризуют курс Майи Санду как проевропейский и направленный на постепенную интеграцию республики в европейское пространство. В апреле 2021 года лидер ПДС призвала парламент переименовать государственный язык в соответствии с решением Конституционного суда от 2013 года. В итоге 16 марта 2023 года парламент Республики Молдова утвердил законопроект, согласно которому словосочетание «молдавский язык» заменяется на «румынский язык» во всём законодательстве страны, включая Конституцию.

Фото: AFP



«Сегодня мы обнародовали закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю. Мы, наряду с более чем двадцатью семью миллионами человек по всему миру, говорим на румынском языке. Нам не нужны переводчики: мы понимаем друг друга с одного слова», – объявила президент Молдовы.

Мнение эксперта

Проживающая в Бельгии Янина Козари, журналист из Молдовы, член «Press Club Brussels» рассказала собственному корреспонденту МИА «Казинформ», что ей хорошо знаком дискурс «молдавский» или «румынский» языки. И полемика их сторонников была активной за период независимости и носила политический характер.

«В 1990-е годы я работала редактором в газете «Земля и Люди» мажоритарной на тот момент Аграрной партии Молдовы. Мы много вычитывали статей по этой теме. Журналисты Аграрной партии выступали тогда за «молдавский язык». Но румыноязычная интеллигенция, с которой я общалась, себя считала «румынами» и язык «румынским». В 1998 году Аграрная партия потерпела поражение навыборах и полемика практически сошла на нет. Страна развивалась, входила в международные структуры, наметила курс на «евроинтеграцию» и защитники молдавского языка ушли в тень», – вспоминает Янина Козари.

Фото: eawfpress.ru



Брюссельский журналист добавила, что большинство жителей Молдовы титульной нации считают себя «молдованами», а свой язык «румынским».

«Часть интеллигенции, как я уже сказала, считает себя «румынами» и часть граждан (значительная) имеет румынские паспорта. В школах Молдовы язык с 1992 года называется «румынским» и Академия наук РМ также признает язык «румынским». Так что в 2023 году Парламент лишь признал его официально. Но тем не менее вопрос остается политическим и оппозиционные фракции коммунистов и социалистов собираются это изменение оспаривать», – сказала журналист.

По мнению Янины Козари, все что было с языковой проблемой в Молдове «де-факто» – сейчас стало «де-юре». Переименование языка воспринимается многими жителями Молдовы в качестве сигнала и может быть «шагом» к воссоединению Республики Молдова с Румынией.

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«Аббривиатура партии президента Республики Молдова Майи Санду «PAS» (Partidul Acțiune și Solidaritate) как слово на румынском языке обозначает «шаг» (pas) и есть выражение «pas cu pas» (шаг за шагом). На мой взгляд, в сложившейся геополитической ситуации это может стать гарантом безопасности Молдовы. У стран общие язык и культура. Но, безусловно, это должно решаться путем референдума, так как касается всех граждан Молдовы» – полагает эксперт.

Сейчас, проводя анализ ситуации с языком в Молдове, зарубежные наблюдатели считают, что полемика вокруг может быть одного языка происходит в результате ряда исторических событий, в том числе влиянием соседних государств на народ, населявший этот регион. Тем не менее, при принятии существенных государственных решений руководству страны необходимо учитывать мнения всех политических сил страны.