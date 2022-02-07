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    Мокрый снег в Алматы: в предгорных районах выпало до 12 см осадков

    7 Февраля 2022, 09:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 февраля с 2.00 в городе Алматы началось выпадение мокрого снега. По состоянию на 7.00 в городе выпало 3-5 см снега, в предгорных и горных районах - 10-12 см, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление жилищной политики города.

    В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка дорог противогололедными материалами. Использовано 611 тонн.

    Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

    Выход техники составляет 548 единиц, в том числе 202 пескоразбрасывателя и 361 дорожный рабочий. С утра запущены 611 единиц спецтехники, 205 пескоразбрасывателей и 1665 дорожных рабочих.

    В районных акиматах и подрядных организациях организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

    По прогнозу Казгидромета, выпадение смешанных осадков ожидается с перерывами и завершится во второй половине дня. Температура воздуха сегодня днем 0, +2 градуса, туман, гололед.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область Акимат Казгидромет Видео Погода
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