Мокрый снег ожидается 17 сентября на востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК 17 сентября по-прежнему будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Сохраняется погода преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, на востоке страны – осадки в виде дождя и мокрого снега. По РК ожидается усиление ветра.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Атырауской, в центре Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, юго-востоке Акмолинской, на северо-востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на севере, западе Абайской, на юго-востоке Северо-Казахстанской областей сохраняются заморозки 3 градуса. Ночью на северо-востоке Улытауской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1 градус.



