МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год

НУР-СУЛТАН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Игры в Токио должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские - с 25 августа по 6 сентября. Во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент МОК Томас Бах провели телефонные переговоры, в ходе которых японский премьер предложил отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.

«В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества», - говорится в сообщении.

«Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена и олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии. Также было решено, что соревнования сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио 2020», - добавляется в релизе МОК.

В связи с решением МОК эстафета олимпийского огня перенесена на неопределенный срок. Ранее с предложением отложить проведение Олимпиады выступили национальные олимпийские комитеты ряда стран, в том числе США, Канады и Норвегии.

Олимпийские игры не удалось провести в запланированные сроки в четвертый раз, однако впервые соревнования отложены на год. Из-за Первой мировой войны была отменена Олимпиада 1916 года, которая должна была пройти в Берлине. Игры 1940 года планировалось провести в Токио, но в 1938 году японская сторона отказалась от проведения соревнований, и они были перенесены в Хельсинки. В мае 1940 Олимпиада была окончательно отменена из-за Второй мировой войны, та же участь постигла и Олимпийские игры 1944 года, которые должны были пройти в Лондоне.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.