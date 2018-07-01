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МОК добавил 6 новых дисциплин в программу Олимпиады-2022

19 Июля 2018 03:59 189
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МОК добавил 6 новых дисциплин в программу Олимпиады-2022

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет принял решение добавить 6 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.    

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В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные эстафеты в шорт-треке.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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