МОК добавил 6 новых дисциплин в программу Олимпиады-2022

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Международный олимпийский комитет принял решение добавить 6 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В программу добавлены женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», смешанные командные соревнования по фристайлу (акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные эстафеты в шорт-треке.