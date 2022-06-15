Мои дети учились в обычной школе - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каждый депутат должен ответить лично, где проживает его семья. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, журналисты поинтересовались у спикера Палаты, почему семья бывшего депутата Мажилиса, ныне министра науки и высшего образования Саясата Нурбека находилась за рубежом и насколько подобный вопрос соответствует этике депутатов.

«По-моему, вчера Саясат Нурбек публично ответил полностью, с чем связано пребывание его семьи за рубежом. Во-вторых, три-четыре месяца назад он стал депутатом. До этого он не был депутатом, за счет налогоплательщиков, заработную плату от бюджета не получал. Это было его право. В целом, депутат – выборная должность. И здесь нарушений в законодательстве не усматриваю. Какой-либо ревизии мы проводить не будем. Каждый депутат должен ответить перед вами, перед народом, где его дети учатся, где его семья проживает. Лично я за себя могу ответить: мои дети учились в обычной школе – в 60-м лицее», - сказал журналистам Ерлан Кошанов после заседания Мажилиса.

Он добавил, что при Мажилисе работает этическая комиссия, но подобные вопросы ранее не выносились.

Накануне после заседания Правительства министра науки и высшего образования Саясата Нурбека спросили, почему его дети учатся и находятся в Кипре.

«26 июня они (дети - прим. редакции) приезжают обратно в Казахстан, я вам дам детальный фотоотчет (…). Есть три причины. Первое – это медицинское состояние супруги и моих детей. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Второе, к сожалению, я не смог финансово обучать их здесь в частных школах, третье – очень хорошая британская школа по британскому формату. Но, не переживайте я еще раз открыто вам говорю, 26 июня они возвращаются в Казахстан», - заявлял вчера Саясат Нурбек, уточнив, что его дети возвращаются в обычную школу.

Ранее сообщалось, что Мажилис досрочно прекратил полномочия Саясата Нурбека и Берика Абдыгалиулы.