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    18:42, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Могут ли ввести локдаун в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель министра здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал, могут ли ввести в Казахстане локдаун, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша рабочая группа готовит прогнозы по эпидемиологической обстановке. Они рассчитали, что в течение следующего месяца в стране увеличится количество заболевших. Их количество может увеличиться в два раза по пессимистичному сценарию. Вы сами знаете, мы готовим прогнозы по трем сценариям. Наша первая цель - не увеличивать количество мест в стационарах», - сказал вице-министр.

    По его словам, коечные места заполнены на 37%.

    «По республике коечные места заполнены на 37%. Как уже говорил в докладе, когда эта цифра достигнет 70%, развернем дополнительные коечные места. Если будет свыше 70% - тогда будет подниматься вопрос о локдауне», - ответил Марат Шоранов.

    При этом, вице-министр отметил, что распространение дельта-штамма повлияло на рост заболеваемости в регионах, заболеваемость выросла в 1,9 раз.

    «Что касается мониторинга коечных мест в регионах, по данным на 8 июля, заполненность коечных мест по республике составила 37%, реанимационных коек – 32%», - добавил М. Шоранов.


    Теги:
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