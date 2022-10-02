Могут ли продавцы требовать у покупателя ИИН - разъяснение Комитета госдоходов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях граждане жалуются на то, что в некоторых торговых точках при совершении покупки продавцы требуют представить ИИН у покупателя. В Комитете государственных доходов разъяснили, в каких случаях ИИН покупателя указывается в чеке контрольно-кассовой машины, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе КГД, в 2022 году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных ( ККМ ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового Кодекса).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса при применении ККМ осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса установлен перечень информации, который должен содержать чек ККМ.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента) , получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (ИИН) покупателя (клиента), получателя.

Таким образом, при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и только по требованию покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя (клиента), получателя.