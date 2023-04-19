Могут ли появиться модульные котельные вместо ТЭЦ в Кокшетау?

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Строительство долгожданной ТЭЦ в Кокшетау вновь затягивается. Основной критерий, который отпугивает инвесторов, по словам заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Биржана Абдрахманова, это то, что ТЭЦ будет работать на угле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной критерий, который отпугивает инвесторов, - это то, что ТЭЦ будет работать на угле. Уголь не инвестируется всеми странами Европейского союза. Китай даже не производит оборудование, которое работает на угле. Второе – у нас был скачок цен на строительные материалы в 2021 году. Корректировку мы сделали в 2020 году. То есть после корректировки цены снова поднялись. Теперь мы опять сделаем корректировку. Но объект объемный, чтобы это сделать, требуется значительное время. И нет гарантии того, что на следующий год цены опять не подскочат. Поэтому сейчас мы совместно с Министерством принимаем решение по возможному изменению условий, правил проведения данного тендера, чтобы увеличить заинтересованность со стороны инвесторов», - пояснил Биржан Абдрахманов.

Между тем, альтернативой звучит предложение по строительству модульных котельных в различных частях города Кокшетау.

«Мы со своей стороны рассматриваем всевозможные варианты. Одним из них является как раз строительство локальных котельных по городу. В то же время здесь следует учесть, что те котельные, которые мы будем строить, тоже будут работать, скорее всего, на твердом топливе, на угле. То есть, если мы ранее, наоборот, уходили от того, чтобы у нас было много котельных, которые увеличивают выброс в окружающую среду, старались централизовать мелкие котельные и сделать одну большую мощную котельную, на которой бы предусматривались все современные методы очистки, то теперь возвращаемся назад», - прокомментировал спикер.

Однако подобный вопрос все же рассматривается.

«Мы рассматривали даже вариант по строительству котельной, которая использовала бы сжиженный нефтяной газ. Были рассмотрены предложения от некоторых компаний, но пока этот вопрос у нас не закрыт. До начала отопительного сезона в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим. Есть предложения по микрорайонам Жайлау, Бирлик и Сарыарка», - резюмировал Биржан Абдрахманов.

Напомним, не так давно ситуацию вокруг строительства ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

В январе сообщалось, что турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кокшетау.



