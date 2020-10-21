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    Могут ли перенести парламентские выборы из-за коронавируса – ответ Минздрава

    21 Октября 2020, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Могут ли перенести парламентские выборы из-за эпидемиологической ситуации в случае развития наихудшего сценария – такой вопрос задали первому вице-министру здравоохранения РК Марату Шоранову журналисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, Алексей Владимирович (Цой, министр здравоохранения - прим. ред.) говорил, что мы по пессимистичному сценарию прогнозируем возможный локдаун в январе. Что касается наших прогнозов, хотел бы пояснить, что мы еженедельно проводим и обновляем все свои прогнозы с учетом тех фактических данных по заболеваемости, которые у нас складываются по всей стране. Как вы знаете, эту работу мы начали с августа», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    С того времени, по его словам, Минздрав еженедельно проводит расчеты.

    «У нас создана специальная рабочая группа. И по трем сценариям мы пока держимся в пределах оптимистического сценария. Поэтому сейчас то, что заявляется как пессимистический сценарий, является некоей проекцией, которая должна нас одновременно готовить к возможным сценариям. Вопрос по рекомендациям касательно организации выборов не входит в компетенцию Министерства здравоохранения, и мы готовы предоставить лишь наши прогнозы на еженедельной основе», - заключил вице-министр.

    В свою очередь председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова не исключила такой возможности.

    «Естественно, задача Минздрава – обеспечение снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. Если будет необходимость, нами будут разработаны соответствующие правила, требования, в части обеспечения безопасности проведения выборов, исходя из заболеваемости, которая будет складываться на тот период», - добавила она.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Здравоохранение Коронавирус в РК Выборы-2021
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