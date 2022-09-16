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    Могут ли переименовать столицу в будущем, пояснили в Минюсте

    16 Сентября 2022, 11:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможность переименования столицы Казахстана в будущем прокомментировал министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Закон не предусматривает препятствий для этого. (…) Согласно действующему законодательству, изменения в Конституции наименования столицы будет реализовано через указ Президента. Наименование столицы не относится к тем нормам, которые являются неизменными», - сказал Канат Мусин в кулуарах Парламента.

    Министра также спросили о сроках переименования.

    «Я не могу сказать, решение принимает Президент. Я думаю, что естественно после того, как изменения в Конституцию вступят в силу, после этого будет изменение», - ответил министр.

    Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минюст
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