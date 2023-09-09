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    20:02, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Могут ли осужденные отказаться от уборки в колонии – пояснение главы КУИС

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый осужденные два часа в неделю обязан работать бесплатно по благоустройству территории. Об этом заявил глава Комитета уголовно-исполнительной комиссии Жанат Ешмагамбетов. Спикер также добавил, что заключенные не могут отказаться от выполнения таких работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас есть статья в УИКе. Статья 121. Каждый осужденный два часа в неделю обязан работать бесплатно по благоустройству территории, где он находится. Это касается не только мытья санузлов, и уборка, покраска. Два часа в неделю – обязанность каждого осужденного в любом учреждении любого вида режима. Неисполнение этих требований – это злостное нарушение режима. Наказание, предусмотренное КУИСом – водворение в дисциплинарный изолятор», - прокомментировал глава комитета Жанат Ешмагамбетов на встрече с журналистами.

    По его словам, заключенные не могут отказаться от выполнения таких работ.

    «У него выбора нет. У нас есть правила внутреннего распорядка, в которых прописано, какие виды работ проводят. У них есть соответствующий график. Они обязаны эту работу делать», - добавил Жанат Ешмагамбетов.

    Ранее глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов прокомментировал вопиющий случай, когда сотрудники исправительного учреждения 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По его словам, было явное превышение должностных полномочий.

    Несколькими днями ранее, шокирующие факты пыток заключенного распространились в Сети. Сотрудники исправительного учреждения 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По результатам проведенного служебного расследования КУИС решением дисциплинарной комиссии начальник ДУИС по Акмолинской области и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей. 11 сотрудников, причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам.
    Теги:
    Акмолинская область Другие государственные органы ДУИС
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