Могут ли осужденные отказаться от уборки в колонии – пояснение главы КУИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый осужденные два часа в неделю обязан работать бесплатно по благоустройству территории. Об этом заявил глава Комитета уголовно-исполнительной комиссии Жанат Ешмагамбетов. Спикер также добавил, что заключенные не могут отказаться от выполнения таких работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть статья в УИКе. Статья 121. Каждый осужденный два часа в неделю обязан работать бесплатно по благоустройству территории, где он находится. Это касается не только мытья санузлов, и уборка, покраска. Два часа в неделю – обязанность каждого осужденного в любом учреждении любого вида режима. Неисполнение этих требований – это злостное нарушение режима. Наказание, предусмотренное КУИСом – водворение в дисциплинарный изолятор», - прокомментировал глава комитета Жанат Ешмагамбетов на встрече с журналистами.

По его словам, заключенные не могут отказаться от выполнения таких работ.

«У него выбора нет. У нас есть правила внутреннего распорядка, в которых прописано, какие виды работ проводят. У них есть соответствующий график. Они обязаны эту работу делать», - добавил Жанат Ешмагамбетов.

Ранее глава Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Жанат Ешмагамбетов прокомментировал вопиющий случай, когда сотрудники исправительного учреждения 1 Атбасарского района избили осужденного с применением спецсредств за отказ мыть санузлы. По его словам, было явное превышение должностных полномочий.