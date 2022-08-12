Могут ли осложнения COVID-19 вызвать деменцию - комментарий врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые зарубежные ученые заявили, что люди, испытавшие проблемы с обонянием после коронавируса, в будущем могут страдать от деменции. Однако это не совсем так, и все зависит от того, на каком уровне было поражение обонятельного анализатора. Так считает доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекций КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коронавирусная инфекция COVID-19 воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести. Но сейчас мы знаем, что симптомы COVID-19 у людей также отличаются по мере изменения самого вируса», - сказала Ляззат Ералиева корреспонденту МИА «Казинформ».

«В период распространения дельта-вируса мы видели тяжелые поражения легких, сердца, видимые неврологические нарушения (потеря обоняния, снижение слуха, памяти, прогрессирование имеющихся заболеваний нервной системы). В период распространения омикрона заболевания протекали без тяжелых поражений легких, потери обоняния или вкуса», - пояснила доктор.

Ранее американские ученые заявили, что испытавшие с проблемы с обонянием после выздоровления от COVID-19 в будущем могут страдать от деменции. Согласно их исследованиям, синдром может появиться из-за осложнений COVID-19.

Ляззат Ералиева считает, что н а самом деле – это не совсем так.

«Все зависит от того, на каком уровне было поражение обонятельного анализатора – на уровне обонятельных рецепторов или на уровне коры головного мозга, также насколько быстро произошло восстановление обоняния. Играет огромную роль и комплекс факторов – генетическая предрасположенность, особенно если в роду были люди с болезнью Адьцгеймера или другими видами деменции, тяжесть и длительность перенесенной коронавирусной инфекции, возраст человека, наличие у него других хронических заболеваний», - объяснила Ляззат Ералиева.

По словам доктора, для профилактики деменции надо регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и поддерживать нормальные уровни артериального давления, холестерина и сахара в крови, витамина Д.

«Очень важно поддерживать и развивать когнитивные способности - заниматься изучением языков, заучиванием стихов, новых танцевальных движений, чтением, шашками или шахматами», - считает Л. Ералиева.



