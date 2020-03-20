Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Могут ли ограничить передвижение в городах Казахстана

    20 Марта 2020, 18:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При необходимости в городах Казахстана могут ограничить передвижение. Об этом заявил министр юстиции РК Марат Бекетаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно ограничений перемещения и передвижения внутри городов, такая возможность законом предполагается и мы уже видим, например, в Алматы ограничено передвижение из домов, в которых выявлен вирус. Поэтому мы уже наблюдаем примеры таких решений по ограничению, они существуют», - пояснил Марат Бекетаев.

    Он также остановился на вопросе наказаний за такие нарушения.

    «Какие меры будут приниматься в отношении тех, кто покинул эти дома и пресек эти санитарные зоны? Наверное, сейчас предсказывать и предугадывать нельзя, потому что конкретные санкции будут определены, когда будет ясно – какие действия были совершены, какие нарушения были совершены и к каким последствиям это привело – начиная от адмштрафа вплоть до уголовной ответственности. Если человек просто вышел в магазин и вернулся, это уже опасность, которую потенциально он мог бы нести окружающим и мы просим воспринимать такие меры серьезно, потому что каждый человек должен понимать ответственность. Это не только его безопасность, но и также безопасность всех других окружающих его людей. Если такое решение привело к более широкому распространению инфекции, соответственно и ответственность будет возрастать», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков