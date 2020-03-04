Могут ли обращаться к врачам нелегально находящиеся в Южной Корее казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ситуации вокруг нелегальных граждан Казахстана, находящихся в Южной Корее, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в Корее находятся 12 тысяч казахстанцев , прибывших туда нелегальным путем.

«Граждане Казахстана, находящиеся в Южной Корее, боясь своего статуса, могут не обратиться в медицинское учреждение. В этой связи нашим посольством достигнута договоренность с корейским центром по контролю и профилактики заболеваний, что наши граждане, несмотря на свой статус, могут обратиться в любое медицинское учреждение и пройти проверку. Корейская сторона заинтересована в том, чтобы этот вирус не распространился дальше», - подчеркнул официальный представитель ведомства на брифинге.

Напомним, о состоянии казахстанца, якобы заразившегося коронавирусной инфекцией в Южной Кореи, ранее рассказали в ведомстве. Казахстанец, как уточнили в МИД, находится в стране нелегально.

Кроме того во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос об эвакуации казахстанцев из Южной Кореи.