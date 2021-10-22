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    Могут ли невакцинированных от КВИ сотрудников отстранить от работы в РК

    22 Октября 2021, 13:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов пояснил, имеют ли работодатели право отстранить невакцинированного сотрудника от работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вакцинация на сегодняшний день актуальная тема, к нам очень много вопросов поступает. Министерство здравоохранения ввело свои санитарные нормы, которые уже действуют с понедельника. Там прописано, что работодатель не должен допускать работников, которые не прошли обязательную вакцинацию», - сказал Толеген Оспанкулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, работники не прошедшие вакцинацию должны пройти ПЦР-тестирование.

    «Хотя прямой нормы нет о том, чтобы не допускать на работу больных коронавирусом, но есть норма, которая прописана в статье 48 пункт 1 (Трудовой кодекс), что на основании законодательных актов и актов, выпускаемых госорганами, то есть в соответствии с Кодексом о здоровье - постановление санитарного врача является обязательным. Поэтому на сегодняшний день работодатели имеют право отстранить работников от работы в соответствии с этой статьей, даже без оплаты, но в случае если у них будет обоюдная договоренность, они эту оплату могут взять на себя. То есть оплачивать либо 50% от заработной платы, либо минимальную заработную плату», - добавил Толеген Оспанкулов.

    Напомним, в Казахстане на 22 октября первым компонентом вакцинировано 8 124 473 человек, вторым компонентом - 7 269 888 человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Права человека Минздрав РК Минтруда РК Здравоохранение Занятость Коронавирус в РК Вакцинация
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