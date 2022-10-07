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    Могут ли казахстанские школьники ходить на пятничные молитвы во время занятий

    7 Октября 2022, 23:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов во время встречи с алматинцами ответил на вопрос, могут ли учителя отправлять учеников молиться во время уроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Алматы спросила у министра: «Если родители предупредят учителей, могут ли они отправлять учеников на пятничную молитву «жұма намаз» в учебное время, и разрешено ли девочкам носить одежду с капюшонами вместо хиджаба?»

    «Мы светское государство, учебные заведения тоже светские. Наш ответ на ваш вопрос тоже будет соответствующим. Поскольку мы светское государство, мы отвечаем «нет». У нас есть требования к школьной форме и общие правила», — ответил Асхат Аймагамбетов.

    Ранее Асхат Аймагамбетов заявил, что школы не собирают данные о доходах и кредитах родителей.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Образование Религия Общество Асхат Аймагамбетов Минпросвещения РК
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