Могут ли казахстанские школьники ходить на пятничные молитвы во время занятий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов во время встречи с алматинцами ответил на вопрос, могут ли учителя отправлять учеников молиться во время уроков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Алматы спросила у министра: «Если родители предупредят учителей, могут ли они отправлять учеников на пятничную молитву «жұма намаз» в учебное время, и разрешено ли девочкам носить одежду с капюшонами вместо хиджаба?»

«Мы светское государство, учебные заведения тоже светские. Наш ответ на ваш вопрос тоже будет соответствующим. Поскольку мы светское государство, мы отвечаем «нет». У нас есть требования к школьной форме и общие правила», — ответил Асхат Аймагамбетов.

Ранее Асхат Аймагамбетов заявил, что школы не собирают данные о доходах и кредитах родителей.



