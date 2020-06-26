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    Могут ли казахстанцы выезжать за границу

    26 Июня 2020, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы могут выезжать за границу любым доступным транспортом. Об этом заявил заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в республике еще действуют принятые ограничения.

    «Однако на данный момент казахстанцы могут использовать любой доступный транспорт для пересечения границы и возвратиться в страну. Также иностранцы могут выехать из Казахстана», - сказал Олег Фисенко.

    Спикер уточнил, к примеру, если казахстанцы хотят воссоединиться с близкими родственниками в России, для этого нет никаких преград.

    Единственное, несовершеннолетние лица могут пересечь границу для воссоединения с семьей только в сопровождении родителей.

    Он также напомнил, что при пересечении границы необходимо иметь на руках документы, мотивирующие выезд гражданина из страны.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Пограничники КНБ Общество
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