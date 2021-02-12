Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Могут ли казахстанцы возвращаться в страну, не дожидаясь 30-дневного срока – ответ КНБ

    12 Февраля 2021, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Пограничной службе Комитета национальной безопасности РК пояснили, могут ли граждане Казахстана возвращаться в страну, не дожидаясь 30-дневного срока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Граждане Республики Казахстан могут возвращаться в страну в любое время через любые пункты пропуска через государственные границы. Для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в Республику Казахстан. Данные ограничения были приняты с учетом эпидемиологической ситуации», - пояснил подполковник Мундаш Муллуашев.

    Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК разъяснила гражданам правила пересечения границы в период пандемии. Таким образом, гражданин РК по любой цели поездки может выехать в иностранные государства из Казахстана один раз в 30 дней. Периодичность будет определяться при выезде из РК. После возвращения в страну следующий выезд будет возможен только по истечению 30 дней с момента въезда в РК.

    Ранее на онлайн пресс-конференции министр здравоохранения РК сообщил о том, что Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК 2 февраля внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Республики Казахстан.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Безопасность КНБ Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Костанайские сельчане инициируют создание новых пожарных постов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка