Могут ли казахстанцы повторно участвовать в государственных жилищных программах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал о механизме участия в государственных жилищных программах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из новых направлений развития жилищной политики – создание по поручению Главы государства на основе Жилстройсбербанка полноценного института развития и поддержки «Отбасы банк» с передачей очередников местных исполнительных органов. Основной принцип работы «Отбасы банк» будет направлен на повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что на сегодня Жилстройсбербанк преобразован в «Отбасы банк», и на его базе создан «Центр по обеспечению жильем», который будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки среди существующих очередников в соответствии с лестницей доступности жилья.

«База «Центра по обеспечению жильем» будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Повторное включение в Базу не допускается, граждане могут участвовать в государственных программах только один раз», - заключил К. Ускенбаев.



