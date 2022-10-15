Могут ли игрушки навредить ребенку - мнение психолога

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Детский психолог из Северо-Казахстанской области Мария Гейн считает, что современные родители перекладывают на игрушки свои промахи и ошибки. Неправильное воспитание может оказать большее влияние на психику ребенка, нежели игрушки-монстры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Хагги Вагги, Кисси Мисси и еще десятки монстроподобных игрушек заполонили полки магазинов и пользуются у детей популярностью. Родители же выбор своих чад категорически не одобряют и даже считают такие игры вредными для психики.

- Мария, действительно игрушки типа Хагги Вагги могут искалечить детскую психику?

- Если ребенку позволили смотреть мультфильмы или играть в игры с подобными персонажами, то для него такая игрушка будет вполне приемлема. Если же ребенок незнаком с такими героями, то он может испугаться. Но и в этом случае все зависит от индивидуальных особенностей и ситуации, в которой он игрушку увидит. Как только мода на таких персонажей пройдет, угаснет и интерес к плюшевым монстрам. Так же, как было со спиннерами и поп-итами.

- Об этих игрушках ведь тоже говорили, как вредных для детей…

- Да-да, говорили, что ребенок залипает на игрушке, его психика затормаживается. Игрушки на самом деле не вызывают зависимости. Если у ребенка есть предрасположенность к этому, то он на простой висюльке или любой деятельности залипнет. Спиннеры и подобные им игрушки тоже не вызывают зависимости. Они выявляют то, что уже есть у ребенка, если он предрасположен к зависимым проявлениям.

- Какие проблемы могут выявить игрушки у ребенка?

- Монотонная деятельность не обязательно говорит о каких-либо проблемах. Ребенок может таким способом отдыхать. Он пришел из школы, устал и хочет отвлечься, либо что-то делал долго и усердно и теперь ему нужно «потупить». Некоторые дети постоянно что-то рисуют на полях в тетрадях. То же самое с игрушками. Родителю лучше обратить внимание, какие игрушки выбирает ребенок, как он с ними играет. На основе этого можно сделать вывод, чем он интересуется, что ему интересно.

- Слышала мнение о том, что игрушки-монстры помогают детям справиться со страхами.

- На мой взгляд, игрушки не способны помочь справиться с какими-то фобиями. Если у ребенка есть страхи, например, он боится пауков или темноты, то фобия распространяется только на это. И нет никакой связи между страхами и игрушками. Мне кажется, родители преувеличивают влияние плюшевых монстров на детей.

- А как быть с компьютерными играми? Они влияют на психику ребенка?

- Это гораздо более сложная тема. Сначала нужно разобраться, для чего человек играет. Это та же самая зависимость, как алкогольная или наркотическая. Когда в жизни что-то происходит, от чего человек испытывает дискомфорт, когда не идут дела, появляются проблемы, требующие решения, он пытается заменить реальный мир виртуальным. Из моих наблюдений: компьютерными играми увлекаются дети, которым сложно выстроить взаимоотношения со сверстниками, в школе. Там же они находят единомышленников, разговаривают только об игре. Там ребенок может быть самым лучшим игроком. И этих виртуальных друзей он считает настоящими. В игре ребенок создает себе другую реальность, потому что в этой ему непереносимо.

- Очевидно, что все дети играют в компьютерные игры. Но когда родителям нужно бить тревогу? Или сразу категорически запретить?

- Запрещать не надо. Когда ребенок живет полной жизнью – семья, друзья, школа, спорт, увлечения - тогда и компьютерная игра не будет ему чересчур интересна. Поиграл, пообщался по сети с друзьями и все на этом. Если же какая-то сфера «западает», например, не хочет учиться или общаться с семьей, не ест - это звонок для родителей. Но и в этом случае не вырывать провода и кричать, а понять, что происходит с ребенком, почему он убегает в компьютерные игры. Просто попытаться поговорить. Чаще всего в таких случаях мы сталкиваемся с буллингом в школе, непониманием в семье. На самом деле, много нарушений в воспитании со стороны родителей. И проблемы ребенка сформированы именно ими.

- О чем конкретно идет речь?

- Низкий уровень принятия со стороны родителей. Элементарно может быть разный тип нервной системы. У родителей - сильный, у ребенка - слабый. Они - в горы, он - полежать. Взрослые недовольны. Дети очень тонко чувствует непринятие родителями. По этой же причине, кстати, нарушается поло-ролевая идентификация. Когда ребенка не принимают дома, он считает, что и в школе то же самое будет происходить. Есть психологическое и психопатическое влияние родительского воспитания. Первый - это создание каких-то микротравм. Второй - нарушения, которые влияют на развитие психического расстройства ребенка. Непринятие - это психологическое воздействие. Психопатическое - когда, например, родители некритично удовлетворяют все потребности ребенка, нет запретов, обязанностей, наказаний. Ребенок думает, что ему все можно. И когда он приходит в школу, у него возникает конфликт представлений. Здесь же так себя вести нельзя. Я считаю, что родителям нужно не только критиковать игрушки и мультфильмы, но в первую очередь следить за воспитанием.

- Замечаю, что у детей сейчас больше виртуальных друзей, общаются чаще в сети. Это тоже должно волновать?

- Прежде всего, нужно учитывать, что это другое поколение детей. Мы живем в 21-м веке, веке информационных технологий. И еще одна немаловажная причина - в виртуальности они проще находят своих единомышленников. Категорические запреты здесь могут сослужить плохую службу. Основной вид деятельности подростков - общение. Лишая его, родители получат только протест и непонимание. Запрет не решит проблемы ребенка. Если не получается поговорить, можно и нужно обратиться к психологу. Подчеркну, каждый случай индивидуален.

