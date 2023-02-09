Могут ли госслужащие РК участвовать в выборах депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя ЦИК Константин Петров прокомментировал возможность участия госслужащих в выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, любой гражданин может быть включен в партийный список или выдвинуться по мажоритарной основе, если он соответствует требованиям Конституции РК. На период, когда будет проходить предвыборная агитация, они должны будут уйти в отпуск. Но слагать с себя полномочия они не должны», - сказал Константин Петров на заседании ЦИК.

Однако он подчеркнул, что в случае избрания, статус депутата не совместим с госслужбой.

Ранее сообщалось, что 283 кандидата в депутаты Мажилиса выдвинуто от семи партий страны.



