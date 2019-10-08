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    Могильник эпохи бронзы обнаружен в Актюбинской области

    8 Октября 2019, 15:48

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Могилы эпохи бронзы были случайно обнаружены жителями села Шенбертал Иргизского района Актюбинской области. Археологами были произведены раскопки двух наиболее аварийных захоронений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в областном историко-краеведческом музее, могильник был обнаружен на левом берегу реки Иргиз в 300 метрах от села Шенбертал. Археологический отряд музея под руководством археолога Нурсултана Баирова исследовал находку в начале октября.

    «Могильник Шенбертал I расположен в районе местоположения стоянки каменного века, выявленной еще во второй половине прошлого столетия. Он занимает площадь 2500 квадратных метров и состоит из 10 предварительно обнаруженных грунтовых ям - могил. Нами были раскопаны 2 одиночных захоронения, находящихся в наиболее аварийном состоянии. Несомненно, обнаруженный памятник бронзового века вызывает значительный научный интерес», - рассказывает Н. Баиров.

    Могилы обнаружили местные жители, которые сообщили археологам.

    По предварительному результату раскопок в могилах захоронены женщины, исходя из найденного инвентаря, украшений. Усопшие были погребены скорченно, на правом боку, с кистями рук перед лицом. У головы были обнаружены 2 орнаментированных керамических сосуда. В погребениях также были найдены бронзовые браслеты, бронзовые височные подвески и серповидное орудие.

    Учитывая трупоположение и инвентарь погребения, памятник датируется эпохой бронзы, а именно периодом когда территорию Западного Казахстана во 2 тысячелетии населяли андроновские (алакульские) племена.

    «Могильник Шенбертал I находится в аварийном состоянии из-за постоянного выветривания и хозяйственной деятельности населения. В связи с данными обстоятельствами требуется незамедлительное продолжение исследования памятника, в конце месяца раскопки будут продолжены», - отметил Н. Баиров.

    Автор:

    Самал Ендибаева

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