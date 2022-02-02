Модернизировать деятельность военкоматов в Казахстане призвала депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Модернизировать деятельность военкоматов призвала депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году после трагических событий в городе Арысь Глава государства в Послании народу Казахстана поручил провести работу по формированию боеспособной армии. Задача повышения престижа военной службы также нашла отражение в новой Концепции строительства и развития Вооруженных сил. После январских событий в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вновь потребовал принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил, в том числе уделив особое внимание повышению престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы», - сказала Юлия Кучинская, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат отметила, что только призывами к патриотическим чувствам и гражданскому долгу поставленную задачу решить не получится. Более того, согласно результатам социологических исследований Института общественной политики, только 12% молодежи от 14 до 20 лет в целях проявления своего патриотизма готовы пойти служить в армию, среди парней – каждый пятый.

«Для решения поставленной задачи необходимо принятие целого комплекса мер. В том числе изменение подходов в военно-патриотическом воспитании, улучшение условий прохождения воинской службы и оснащение армии, формирование системы социальной защиты и гарантий для военнослужащих. В данном контексте немаловажным является вопрос модернизации деятельности органов военного управления, называемых в народе «военкоматами», - добавила депутат.