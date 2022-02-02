Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Модернизировать деятельность военкоматов в Казахстане призвала депутат

    2 Февраля 2022, 13:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Модернизировать деятельность военкоматов призвала депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2019 году после трагических событий в городе Арысь Глава государства в Послании народу Казахстана поручил провести работу по формированию боеспособной армии. Задача повышения престижа военной службы также нашла отражение в новой Концепции строительства и развития Вооруженных сил. После январских событий в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев вновь потребовал принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил, в том числе уделив особое внимание повышению престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы», - сказала Юлия Кучинская, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

    Депутат отметила, что только призывами к патриотическим чувствам и гражданскому долгу поставленную задачу решить не получится. Более того, согласно результатам социологических исследований Института общественной политики, только 12% молодежи от 14 до 20 лет в целях проявления своего патриотизма готовы пойти служить в армию, среди парней – каждый пятый.

    «Для решения поставленной задачи необходимо принятие целого комплекса мер. В том числе изменение подходов в военно-патриотическом воспитании, улучшение условий прохождения воинской службы и оснащение армии, формирование системы социальной защиты и гарантий для военнослужащих. В данном контексте немаловажным является вопрос модернизации деятельности органов военного управления, называемых в народе «военкоматами», - добавила депутат.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Армия Минобороны РК Вооруженные силы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 подростков и школьников проходят военно-патриотический сбор «Айбын-2023»
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана