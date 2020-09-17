Модернизированная теплица появится в карагандинском колледже

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском технико-строительном колледже идёт монтаж модернизированной тепличной установки. Проект реализуется по Программе малых грантов Глобального экологического фонда. Студенты смогут самостоятельно испытывать энергоэффективные и влагосберегающие технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Республиканский проект в области экологического молодёжного образования реализует общественный фонд «Акбота» по инициативе ПРООН в Казахстане. Его цель - развитие дуального обучения, демонстрация возможностей экологических технологий.





В колледже устанавливают теплицу со светодиодным освещением, системой увлажнения и капельного орошения. В комплект оборудования входят датчики движения, набор фитодиодных ламп, агроволокно и др.





В карагандинский колледж приехали представители Программы малых грантов Глобального экологического фонда. На его базе снимают документальный фильм.



