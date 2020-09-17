Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Модернизированная теплица появится в карагандинском колледже

    17 Сентября 2020, 22:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском технико-строительном колледже идёт монтаж модернизированной тепличной установки. Проект реализуется по Программе малых грантов Глобального экологического фонда. Студенты смогут самостоятельно испытывать энергоэффективные и влагосберегающие технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Республиканский проект в области экологического молодёжного образования реализует общественный фонд «Акбота» по инициативе ПРООН в Казахстане. Его цель - развитие дуального обучения, демонстрация возможностей экологических технологий.


    В колледже устанавливают теплицу со светодиодным освещением, системой увлажнения и капельного орошения. В комплект оборудования входят датчики движения, набор фитодиодных ламп, агроволокно и др.


    В карагандинский колледж приехали представители Программы малых грантов Глобального экологического фонда. На его базе снимают документальный фильм.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    ООН Карагандинская область Наука Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Ученый из США побил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой
    Казахстанские школьники завоевали 6 медалей на Балканской олимпиаде по математике
    Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров