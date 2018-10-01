Модернизация органов внутренних дел отвечает важным запросам общества - ИМЭП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК - Елбасы (ИМЭП) Айман Жусупова прокомментировала Послание Президента РК народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из наиболее важных тезисов, озвученных в Послании, на мой взгляд - это реформа МВД. На сегодняшний день в основном претензии общества к МВД связаны с работой тех сотрудников полиции, с которыми человек сталкивается чаще, едва ли не каждый день. Это - ППС (патрульно-постовая служба), пешие патрули, проводящие рейды по улицам и в общественных местах, а также работа участковых инспекторов. В этом контексте важным является, чтобы мнение населения было учтено при оценке работников этих подразделений», - сказал эксперт.

По ее словам, в нынешнем Послании Президента на этот аспект было обращено отдельное внимание, было сказано о том, что с 2019 года будут внедрены новые стандарты работы с населением, кардинально изменены критерии оценки деятельности сотрудников полиции с учетом оценок населения.

«Вместе с тем, надо понимать, что заработная плата у сотрудников полиции среднего звена очень низкая, что недавно подтвердил на брифинге министр внутренних дел, порядка 70 000 тенге. Понятно, что при таких низких зарплатах трудно требовать, ожидать от полиции ответственной, качественной работы. Учитывая этот момент, с 2019 года уровень заработных плат у сотрудников будет повышен, о чем также было заявлено в Послании Президента народу страны», - отметила А. Жусупова.

«В целом, заявление Президента о необходимости проведения реформ в сфере, принятии Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел отвечает наиболее важным запросам со стороны общества. Можно утверждать, что на сегодняшний день власть и общество проявляют в этом вопросе единую позицию, понимание необходимости проведения назревших реформ. Так, безопасность была обозначена в числе трех наиболее важных направлений развития страны на сегодняшний день», - заключила эксперт ИМЭП.