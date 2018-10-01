Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 23 °С
Алматы: 24 °С
USD 367.20 EUR 422.21
RUB 5.54 CNY 53.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Модернизация органов внутренних дел начнется в 2019 году - Президент

5 Октября 2018 12:39 391
Поделиться:
Модернизация органов внутренних дел начнется в 2019 году - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение о министре внутренних дел РК Калмуханбете Касымове, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

Нурсултан Назарбаев - инвесторам: Надо уважать страну, в которой работаете
Президент поручил внедрить балльную систему оплаты труда с 2019 года Полный текст Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

«Я генерала (Калмуханбета) Касымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком. И я считаю, он сам предложит, что нам делать с полицией», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Президент считает, что в стране нужно провести глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов, так как безопасность является неотъемлемой частью качества жизни.

«Надо принять дорожную карту по модернизации органов внутренних дел. Старт надо дать в 2019 году. Я вас направлял уже и в Германию, и в Грузию, и куда только не направлял. Посмотрите, как они поставили задачу. Полицейские не берут взятки, на улицах не стоят, на машинах ездят только и все. Их количество маленькое. Во-первых, надо оптимизировать штатную численность МВД. Избавить полицию от несвойственных функций. Полиция там, полиция тут, везде. Работа полиции - общественный порядок, а охранными ведомствами должны быть другие», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Также Президент обратил внимание на большое количество начальников и учебных заведений. Их количество нужно сократить и направить их на повышение зарплат полицейских, добавил Глава государства.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив