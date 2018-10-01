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Модернизация МВД изменит всю систему - политолог о Послании Президента

5 Октября 2018 13:29 143
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Модернизация МВД изменит всю систему - политолог о Послании Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политолог Талгат Калиев прокомментировал ежегодное Послание Президента народу Казахстана, в котором говорится о модернизации органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Полный текст Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана
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По его словам, в обществе уже циркулировали суждения о необходимости реформирования полиции, но они были фрагментарными или не были четко сформулированы. Кто-то требовал смены руководства ведомства, кто-то призывал «распогонить» личный состав, кто-то сократить его.

«Нурсултан Назарбаев в очередной раз продемонстрировал редкое качество, не просто тонко чувствовать социальный запрос, а формировать повестку на опережение(...) Провозглашенная в Послании модернизация органов внутренних дел в комплексе должна обеспечить изменение всей системы. Полиция должна стать сервисной службой, оказывающей населению услуги по обеспечению безопасности граждан, охраны и защиты их прав и свобод. И стремиться нужно именно не к сокращению преступности или повышению раскрываемости, а к формированию чувства безопасности у граждан», - считает эксперт.

А система мониторинга общественной безопасности, по мнению Т. Калиева, не только способствует повышению раскрываемости преступлений по горячим следам, но и ориентирована на профилактику преступности.

«Системы мониторинга общественной безопасности, под которыми, я так понимаю, подразумевается системы видеонаблюдения, прекрасно себя зарекомендовали как безусловное средство снижения аварийности на дорогах, фактор сдерживания потенциальных нарушителей, способ исключения коррупции и человеческого фактора. Все это и есть новая парадигма правоохранительной системы. В ней уже не важна персона руководителя ведомства или наличие погон. В центре внимания системы должен стоять человек, гражданин его безопасность права и свободы», - заключил он.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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