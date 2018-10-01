Модернизация органов внутренних дел начнется в 2019 году - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев высказал свое мнение о министре внутренних дел РК Калмуханбете Касымове, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я генерала (Калмуханбета) Касымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком. И я считаю, он сам предложит, что нам делать с полицией», - сказал Глава государства, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.



Президент считает, что в стране нужно провести глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов, так как безопасность является неотъемлемой частью качества жизни.



«Надо принять дорожную карту по модернизации органов внутренних дел. Старт надо дать в 2019 году. Я вас направлял уже и в Германию, и в Грузию, и куда только не направлял. Посмотрите, как они поставили задачу. Полицейские не берут взятки, на улицах не стоят, на машинах ездят только и все. Их количество маленькое. Во-первых, надо оптимизировать штатную численность МВД. Избавить полицию от несвойственных функций. Полиция там, полиция тут, везде. Работа полиции - общественный порядок, а охранными ведомствами должны быть другие», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Также Президент обратил внимание на большое количество начальников и учебных заведений. Их количество нужно сократить и направить их на повышение зарплат полицейских, добавил Глава государства.