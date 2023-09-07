Модернизацию ирригационных и дренажных систем в южных областях обсудили в Правительстве РК
В мероприятии приняли участие представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, руководители центральных госорганов, НПП «Атамекен», нацкомпании «Қазақстан темір жолы» и фонда «Самрук-Қазына».
Так, обсуждены актуальные вопросы строительства и реконструкции ирригационных и дренажных систем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях на общей площади свыше 105 тысяч га, а также подключения 1500 сельских населенных пунктов к скоростному интернету, что затронет порядка 200 тысяч домохозяйств или более 1 млн человек.
Наряду с этим рассмотрены планы по реконструкции автодороги «Караганда – Жезказган», что позволит улучшить транспортную связанность региона, стимулировать развитие логистических услуг и торговли, а также строительству новых канализационно-очистных сооружений в городе Актобе.
Кроме того, участники обсудили вопросы модернизации ряда железнодорожных путей, закупки новых пассажирских вагонов и электровозов.
По итогам заседания Премьер-Министр поручил первым руководителям государственных органов усилить контроль за своевременным и эффективным использованием средств, привлекаемых от МФО.