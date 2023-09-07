РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:20, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Модернизацию ирригационных и дренажных систем в южных областях обсудили в Правительстве РК

    None
    Photo: primeminister.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства РК с международными финансовыми организациями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В мероприятии приняли участие представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, руководители центральных госорганов, НПП «Атамекен», нацкомпании «Қазақстан темір жолы» и фонда «Самрук-Қазына».


    Так, обсуждены актуальные вопросы строительства и реконструкции ирригационных и дренажных систем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях на общей площади свыше 105 тысяч га, а также подключения 1500 сельских населенных пунктов к скоростному интернету, что затронет порядка 200 тысяч домохозяйств или более 1 млн человек.


    Наряду с этим рассмотрены планы по реконструкции автодороги «Караганда – Жезказган», что позволит улучшить транспортную связанность региона, стимулировать развитие логистических услуг и торговли, а также строительству новых канализационно-очистных сооружений в городе Актобе.

    Кроме того, участники обсудили вопросы модернизации ряда железнодорожных путей, закупки новых пассажирских вагонов и электровозов.


    По итогам заседания Премьер-Министр поручил первым руководителям государственных органов усилить контроль за своевременным и эффективным использованием средств, привлекаемых от МФО.


    Теги:
    Правительство РК Алматинская область Жамбылская область Кызылординская область Строительство Туркестанская область Главная Правительство
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Сегодня, 11:47
    Поправки в законодательство об утилизации боеприпасов принял Мажилис
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!