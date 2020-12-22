Модернизация уголовной системы - с переходом на трехзвенную модель основным форматом судов станет электронным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На международном круглом столе «Актуальные вопросы модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане» заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Марат Ахметжанов рассказал о модернизации уголовной сферы, в ходе которого Президентом поручено внедрить трехзвенную модель уголовного судопроизводства с четким разделением полномочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со дня обретения независимости Казахстаном проводятся последовательные и системные работы в правоохранительной сфере. Благодаря тому обеспечивается высокий уровень стабильности и безопасности в стране. Лишение свободы действительно назначается особо опасным преступникам. Если в начале 90-х годов в наших тюрьмах отбывали наказание более 100 тысяч населения, сегодня их 30 тысяч. Эти актуальные изменения способствовали дальнейшему укреплению правопорядка. Идет снижение регистрации выявленных уголовных правонарушений», - рассказал заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Марат Ахметжанов.

По словам спикера, Глава государства подчеркнул, что в работе правоохранительной системы преобладает обвинительный уклон. Президентом отмечены отсутствие четкого разграничения ответственности между правоохранительными надзорными и судебными органами.

«Для повышения и искоренения нарушений, конституционных прав наших граждан и повышения доверия к институтам власти назрела необходимость проведения системных реформ. Уголовное производство выстроено таким образом, что главная фигурой является прокурор, который дает независимую оценку по собранным материалам и принимает ключевое процессуальное решение. А полиция задерживает преступников и собирает улики. Суд в свою очередь вершит правосудие. Такой подход - барьеры для нарушений с ранних этапов досудебного следствия. Эту систему внедрили и постсоветские страны», - отметил он.

Глава государства в Послании народу от 1 сентября 2020 года обозначил внедрение курса трехзвенной модели уголовного судопроизводства.

«Мы детально обсудили все вопросы и подготовили предстоящие изменения. Выработали поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, который был принят Парламентом и подписан 19 декабря Главой государства. Обозначены этапы. На первом этапе прокуроры будут согласовывать ключевые процессуальные решения постановления наших следователей. Также прокурор будет придавать юридическую силу всем постановлениям органов расследования о прекращении уголовного дела, утверждать протоколы о уголовном проступке и о применении приказного производства с направлением их в суд. Поэтому с момента вступления в действие этого закона любое процессуальное решение без согласования прокурором не будет иметь юридической силы», - сказал Марат Ахметжанов.

По его словам, новые механизмы позволят выявлять и пресекать нарушения на ранней стадии. Тем самым будет усилена защита прав граждан.

«Предстоит глубокая перестройка всей работы по уголовному преследованию, прежде всего, самих органов прокуратуры. Это усиливает ответственность прокуроров, что также позволит подготовить новые кадры. Это мягкий переход к будущей трехзвенной модели уголовного процесса. Кроме того, на сегодня переход на электронно-уголовное дело позволяет безболезненно сопровождать намеченные реформы. Цифровизацией охвачены не только уголовные но и административные производства, инструменты анализа и сферы регистрации проверок бизнеса», - отметил спикер.

В Казахстане уже 42% всех зарегистрированных уголовных дел расследуются в электронном формате. Система позволяет руководству полиции и надзирательству прокуратуры в онлайн-режиме контролировать ход расследования. С переходом на трехзвенную модель основным форматом уголовных судов производство в будущем станет электронным.