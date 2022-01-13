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    Модернизация общественных институтов стала ключевым направлением в стратегии реформ Президента - эксперт

    13 Января 2022, 22:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Модернизация общественных институтов стала ключевым направлением в стратегии реформ Президента. Такое мнение выразил научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стремление модернизации общественных институтов стало одним из ключевых направлений в государственной стратегии реформ, которую проводит Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Базовой концепцией в данном направлении на сегодняшний день является «Слышащее государство», где ключевой принцип предоставления услуг - конструктивный диалог между государством и его гражданами. Учитывая произошедшие трагические события в стране, а также непрекращающуюся пандемию, необходимость развития данной сферы приобретает по-настоящему неотложный характер», - прокомментировал научный сотрудник КИСИ.

    Спикер перечислил ряд законов, действующих в сфере гражданского общества, в частности об общественных объединениях, профсоюзах, госоцзаказе и грантах для НПО, о мирных собраниях.

    «Стоит также отметить Концепцию развития гражданского общества в РК - это импульс для дальнейшей модернизации правового обеспечения этого сектора. За многолетний период эти документы сумели заложить необходимую основу, внедрить лучшие международные модели, которые по-прежнему являются актуальными. Однако слабо работающим звеном остается практическая реализация, особенно в сфере диалога «власть-общество». В условиях текущих событий изменения в данной среде как никогда актуальны. Более тесное вовлечение общественных организаций в решение проблем муниципального характера, обсуждение стратегий развития национальной политики, социально-экономических нужд населения позволят достичь необходимого результата по улучшению качества жизни населения», - добавил А. Абдрешев.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    НПО Общество
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