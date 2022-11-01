Модели smart-университетов внедряют в казахстанских вузах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о ходе цифровизации процесса обучения в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нами проделана огромная работа, которая нацелена на долгосрочную перспективу. Введена новая форма обучения – онлайн-обучение. Вузы перейдут к модели smart-университетов», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

По его словам, это предусматривает формирование цифрового профиля студента, то есть student life track, развитие цифровых сервисов EdTech, оптимизация процессов в соответствии с передовыми трендами цифровизации.

«Уже расширен спектр курсов Coursera, EdX. Проводится работа по заключению онлайн-контрактов с другими платформами. В целях повышения качества управления и оказания образовательных услуг будет разработан «Эталонный стандарт цифрового университета», - отметил министр.

Глава МНВО добавил, что для координации стратегии цифровой трансформации высшего образования работа по внедрению должности цифрового офицера (CDО) в каждом вузе будет продолжена.



