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    Модель страхования медработников США и Японии рассматривает Минздрав РК

    19 Сентября 2022, 11:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о предлагаемой к внедрению системе страхования медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исходя из международного опыта, в качестве оптимального механизма страхования профессиональной ответственности медицинских работников предлагается применение адаптированной рыночной модели страхования (через действующие страховые компании, досудебное урегулирование конфликта): по моделям Швеции, Канады, США, Японии и Турции», - сказала Ажар Гиният в Мажилисе на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».

    Она напомнила, что министерством в 2017 году по поручению Главы государства предлагалась социальная модель страхования по принципу солидарности в рамках создания самостоятельного Фонда гарантирования, но законопроект не был принят.

    «С учетом опыта предыдущих лет, на основе анализа международной практики, а также по итогам проведенных обсуждений с участием общественности, государственных органов и страховых компаний принята модель вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании, страхователем будет выступать работодатель - медицинская организация, а внедрение лицензирования медицинских работников в будущем позволит распределить обязательства участников системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников», - отметила министр.

    Согласно данной модели, рассмотрение жалобы будет осуществляться медицинской организацией на уровне службы внутреннего аудита (далее - Служба) с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован в самой медорганизации.

    «В случае несогласия пациента с решением Службы жалобу передадут в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения. При вынесении положительного результата материалы по жалобе, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы передадут в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация», - дополнительно сообщила Ажар Гиният.

    «Выплачивать компенсацию за причиненный вред пациенту будет страховая компания по случаям, определенными Министерством здравоохранения. В случае отказа от выплаты и неудовлетворенности пациент имеет право обратиться в суд. При обращении в суд, выплата не производится. Размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных расчетов в зависимости от степени риска, профильного направления и заработной платы в объеме месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год», - добавила глава Минздрава.

    Ранее сообщалось, что обязательное страхование профдеятельности медработников намерены ввести в Казахстане. Это позволит повысить качество медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения Республики Казахстан на международной арене.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Здравоохранение США Япония Медстрахование Врачи Ажар Гиният
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